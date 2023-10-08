عودة بصدمة .. ميسي يخسر البطولة الثانية تواليًا مع إنتر ميامي!

ميسي شارك في هزيمة إنتر ميامي بالدوري الأمريكي

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة من جديد في المباريات، بعد غياب دام 17 يومًا، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها، لتشهد عودته صدمة بخسارة بطولة جديدة مع فريقه.

وتلقى إنتر ميامي الهزيمة أمام سينسيناتي متصدر القسم الشرقي بهدف دون رد، ليفقد فرصة التأهل إلى الأدوار الإقصائية، والمنافسة على لقب الدوري الأمريكي.

ميسي تلقى أول هزيمة له مع إنتر ميامي، وذلك بعد غياب 4 مباريات، حيث شارك في 36 دقيقة فقط بالشوط الثاني، ولكنه لم ينجح في مساعدة فريقه للفوز والتأهل للأدوار الإقصائية.

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سجل هدف المباراة الوحيد لفريق سينسيناتي اللاعب الأرجنتيني ألبارو بارييل بالدقيقة 78 من زمن المباراة، ليظل رصيد إنتر ميامي عند 33 نقطة بالمركز قبل الأخير بالقسم الشرقي، ليخسر فرص التأهل للأدوار الإقصائية قبل جولتين من نهاية الدور التمهيدي.

وبذلك يخسر إنتر ميامي البطولة الثانية له منذ أن انضم له ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما خسر كأس الولايات المتحدة المفتوحة، بعد خسارة النهائي أمام هيوستن دينامو بهدفين لهدف، في اللقاء الذي غاب عنه ميسي بسبب الإصابة.