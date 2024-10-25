عودة براهيم دياز.. أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني 2024-2025

إعلان قائمة ريال مدريد لمباراة برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني وعودة المغربي براهيم دياز

استعاد ريال مدريد نجمه المغربي براهيم دياز قبل يوم واحد فقط من خوض مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025.

ويدخل ريال مدريد كلاسيكو الدوري الإسباني أمام برشلونة وعينه على تحقيق الفوز للتساوي مع البلوجرانا في رصيد النقاط بصدارة ترتيب المسابقة.

وأعلن ريال مدريد قائمته لمباراة برشلونة في الكلاسيكو الذي يقام يوم السبت 26 أكتوبر 2024 على ملعب سانتياجو برنابيو عبر موقعه ومنصاته الرسمية.

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وشهدت القائمة أيضًا تأكد غياب كل من البرازيلي رودريجو جويس، وحارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، إضافة إلى الإصابة المزمنة لقائد الفريق داني كارباخال.

كلاسيكو الأرض: موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

وجاءت القائمة التي استدعاها كارلو أنشيلوتي كالتالي:-

قائمة ريال مدريد لمباراة برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني 2024-2025