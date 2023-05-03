"عودة إلى المكان الطبيعي" .. الأهلي إلى دوري روشن بانتصار قاتل على هجر

أحمد رفعت
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الأهلي يعود إلى دوري روشن للمحترفين مرة أخرى

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عاد أخيرًا النادي الأهلي مرة أخرى إلى دوري روشن للمحترفين السعودي، بعد هبوطه الموسم الماضي، بالانتصار على هجر بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 30 ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

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الأهلي رفع رصيده إلى 65 في صدارة ترتيب دوري يلو، بينما تجمد رصيد هجر عند 36 نقطة بالمركز الحادي عشر، بترتيب الدوري.

تقدم حسن العلي بالهدف الأول للأهلي بالدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، عن طريق رأسية رائعة، عقب عرضية من الجهة اليمنى أرسلها محمد المجحد.

وتعادل اللاعب جيان ماكوسو بهدف بالدقيقة 56 من عمر المباراة، عن طريق رأسية بعد عرضية متقنة من الجهة اليمنى، ليضعها بالرأس في المرمى.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، تمكن الجزائري رياض بودبوز من تسجيل هدف الفوز للأهلي عن طريق ركلة جزاء، سددها على يسار حارس هجر.

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