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عودة الصراع السعودي مع برشلونة.. هدف الشباب على رادار البلوجرانا!

أحمد مجدي
Wilfred Ndidi - Leicester CityGetty Images
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يطمح برشلونة لتدعيم كتيبة خط وسطه باسم مميز من بين أهم الأسماء في ليستر سيتي خلال السنوات الأخيرة، نحن هنا نتحدث عن اللاعب ويلفريد نديدي.

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الدولي النيجيري البالغ من العمر 26 عامًا يملك مزايا قوية للغاية في افتكاك الكرة وفي لعب دور محوري أمام ثنائي قلب الدفاع.

عقده ينتهي في الصيف المقبل، وحاول بايرن ميونخ الوصول إليه إلا أن البافاري لم ترق له فكرة دفع 70 مليون يورو في لاعب ينتهي عقده بعد عام.

عليه يستهدف برشلونة جلبه مجانًا سواء تم حسم الأمر في الشتاء، أو انتظر حتى الصيف المقبل، لكن المؤكد وخصوصًا حال عدم تأهل ليستر سيتي إلى البريمييرليج أن اللاعب نفسه سيفضل خطوة خارج إنجلترا وتحديدًا إلى أحد عمالقة أوروبا.

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وكان نديدي هدفًا هامًا للشباب السعودي طيلة الميركاتو الماضي، لكن الدولي النيجيري لم يرق له ترك أوروبا في مرحلة يراها مبكرة من مسيرته.

حال دخل الشباب في الصفقة فمن المؤكد أن الدوري السعودي مغري ماديًا أكثر من ي دوري، لكن في الشتاء قد يمثل عرض برشلونة انتشالًا لنديدي من وضعية أكثر تعقيدًا لناديه.

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