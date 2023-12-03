عودة الابن الضال .. مانشستر يونايتد يفجر مفاجأة في مستقبل ماسون جرينوود!

مفاجأة في مستقبل ماسون جرينوود مع مانشستر يونايتد...

يقترب جيم راتكليف، رجل الأعمال من الاستحواذ على نسبة كبيرة من مانشستر يونايتد، بعد الوصول إلى اتفاق مع عائلة الجلايزرز، المالكة الحالية للفريق الإنجليزي.

ومع اقتراب راتكليف، من حسم الصفقة المنتظرة، أثيرت بعض التساؤلات حول الشكل الذي سيبدو عليه مانشستر يونايتد في المستقبل، وبكل تأكيد سيكون له رأي مباشر في مستقبل ماسون جرينوود.

جرينوود صاحب الـ 22 عامًا، لم يرتد قميص الشياطين الحمر منذ عامين تقريبًا، بعد إيقافه من الفريق، بسبب اتهامه بقضية عنف أسري ضد صديقته، قبل أن يتم تبرئته ويعود لكرة القدم من جديد.

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ومع عودة جرينوود إلى الملاعب من جديد، في بداية الموسم الحالي لم يمنحه الشياطين الحمر فرصة، للاستمرار داخل النادي، بل خرج على سبيل الإعارة لنادي خيتافي الإسباني.

وبحسب ما ذكره الصحفي فابريزيو رومانو، فإن راتكليف في الوقت الحالي يدرس ويناقش فكرة عودة جرينوود إلى الشياطين الحمر مرة أخرى، ولكن لن يتم اتخاذ القرار إلا في مطلع يناير القادم على أقل تقدير.

وأشار الصحفي الموثوق أن مانشستر يونايتد يتابع حالة اللاعب مع خيتافي، وسيتم تقييم حالته في مارس أو أبريل 2024.