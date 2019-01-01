التناغم والمعنويات العالية - ما هي عوامل تفوق الهلال على النصر بالديربي؟

هل يحافظ الهلال على صدارته للدوري السعودي؟

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

ديربي الرياض، هي المواجهة التي تحظى باهتمام على كافة المستويات، دون النظر لمستوى الفريقين، أو حتى البطولة التي تجمع بين فريقي الهلال والنصر.

يوم الأحد المقبل نحن على موعد لمواجهة ستجمع بين الهلال والنصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بالجولة الثامنة.

من الصعب أو شبه المستحيل معرفة من سيتفوق في هذه المواجهة، نظرًا لما شاهده تاريخ المواجهات بين الهلال والنصر، منذ أول مواجهة وحتى آخرها.

ولكن دعونا نتحدث عن بعض العوامل التي قد ترجح كفة نادي الهلال في ديربي الرياض أمام النصر خلال السطور التالية..

تذبذب نتائج النصر

خلال الفترة الماضية شهدت نتائج وأداء النصر تذبذب كبير، وهو ما أبعده عن المنافسة على صدارة الدوري، والتي يستحوذ عليها الهلال بعد نتائجه الأخيرة.

نتائج النصر خلال الفترة الماضية، ستجعل الأفضلية لنادي الهلال، الذي من السهل أن يجد ثغرات في صفوف النصر الذي ذاق الهزيمة مرة واحدة أمام الحزم.

انتصارات الهلال

لم يذق الهلال طعم الخسارة في الدوري هذا الموسم، وهو ما سيجعل النصر في حيرة أمامه، لإيجاد أي ثغرة له، عكس الهلال الذي سيجد ثغرات.

الهلال تعادل في مباراة واحدة فقط، أمام الفيحاء بالجولة الثالثة ضمن منافات الدوري السعودي.

استقرار الهلال

يمر فريق نادي الهلال بحالة كبيرة من الاستقرار منذ بداية الموسم، مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، حيث أكثر ما يميز الزعيم هو الانسجام والتمساك.

الحالة المعنوية

بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، يمر الهلال بحالة معنوية كبيرة، وذلك قبل مواجعة ديربي الرياض أمام النصر.

سيحاول الجهاز الفني للهلال توظيف هذه الحالة المعنوية العالية في صالح الفريق، خلال مواجهة النصر المهمة القادمة.