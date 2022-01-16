"عندما يفوز برشلونة بالكلاسيكو كامافينجا يحبس نفس بغرفته!"

روى سباستيانو، شقيق إدواردو كامافينجا، لاعب ريال مدريد حكايات عن علاقة أخيه بالفريق منذ الصغر وشدة تعلقه بالنادي.

وجاء ذلك خلال حوار مطول أجراه شقيق اللاعب مع "ماركا" تطرق خلاله للحديث عن مغادرة أخيه لريال مدريد وعلاقته بالنادي والعديد من الأمور.

ماذا قال عن سباستيانو عن احتمالية خروج إدواردو من ريال مدريد؟

تحدث الفرنسي عن الأمر وقال: "باريس سان جيرمان؟ ريال مدريد هو النادي الذي يقع في قلب إدواردو".

وأضاف: "عندما كان يخسر ريال مدريد كلاسيكو كان يحبس نفسه في الغرفة ولا يخرج".

وتابع: "قطار ريال مدريد يأتي مرة في العمر وقد أتى لإدواردو، لذلك لا أظن أنه يريد مغادرته".

كيف وصل كامافينجا إلى ريال مدريد؟

صاحب الـ 18 عامًا قد وصل إلى ريال مدريد هذا الصيف قادم من نادي رين الفرنسي، بعد محاولات عديدة من أجل ضمه.

وحتى الآن ظهر الفرنسي بمستويات طيبة للغاية في كل المشاركات التي لعب فيها مع ريال مدريد في جميع البطولات، وخلال 26 مباراة التي لعبها بقميص ريال مدريد استطاع أن يسجل هدف وحيد ويصنع مثله.

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