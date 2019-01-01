عموري يقطع شوطاً كبيراً من التأهيل ويقترب من العودة

عموري نجح في قطع شوطاً في مرحلة التأهيل العلاجي بعد عملية الرباط الصليبي للركبة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أوضحت تقارير صحفية سعودية اقتراب اللاعب الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري"، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، من العودة إلى المستطيل الأخضر من جديد.

التقارير أكدت أن عموري نجح في قطع شوطاً في مرحلة التأهيل العلاجي بعد عملية الرباط الصليبي للركبة.

عموري كان قد تعرض للإصابة مع بداية الموسم الحالي، واضطر لأجراء عملية جراحيه في مدينة برشلونة الإسبانية نوفمبر الماضي.

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ويُتابع اللاعب الذي غاب عن بلاده في كأس آسيا 2019 حالياً مع الطبيب المعالج رامون كوجات، الذي أشرف على برنامجه التأهيلي بعد عملية الرباط الصليبي ما قبل الأخيرة، والتي خضع لها عام 2011.

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يُذكر أن العديد من التقارير قد أكدت وجود محاولات من قبل إدارة نادي الهلال لتجديد عقد اللاعب، خاصة وإن عقده مع الهلال ينتهي مع الموسم الحالي.