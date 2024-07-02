"عمل يستحق الإشادة" .. تضامن إنجليزي مع دموع رونالدو أمام سلوفينيا!

نجم النصر خطف الأضواء من الجميع

أشاد النجم الإنجليزي السابق آلان شيرر برد الفعل الذي أظهره النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد إهداره لركلة جزاء أمام سلوفينيا في دور الـ16 ليورو 2024.

رونالدو أهدر ركلة جزاء للبرتغال في الشوط الأول الإضافي من المباراة التي أقيمت أمس، الإثنين، ليدخل في حالة بكاء شديدة، وهو الأمر الذي دفع باقي اللاعبين لمحاولة تهدئته ومواساته، قبل أن يعود ليسدد أولًا في ركلات الترجيح التي قادت بلاده للتأهل إلى دور الثمانية.

شيرر قال في تصريحات عبر ستوديو "بي بي سي":"يبلغ من العمر 39 سنة ولا يمكن أن يكون جيدًا كما كان قبل 10 سنوات، ولكن هالته وإيمانه في الملعب لم يتغير أبدًا، ما حدث الليلة الماضية كان مثالًا كلاسيكيًا على ذلك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"كل شيء كان متمركزًا حوله، ليس بنفس السرعة التي كان عليها منذ سنوات، ولكن تحركاته داخل المنطقة كانت رائعة للغاية".

وتابع:"هناك شيء آخر يجب أن نمنحه الإشادة بسببه، لأنه أهدر ركلة جزاء خلال المباراة، وتقدم لتسديد الضربة الأولى من ركلات الترجيح رغم كل الضغوط التي عانى منها، هذا الأمر يتطلب الكثير من العمل ويستحق الإشادة".

وفي سياق متصل قام النجم الإنجليزي الآخر جاري لينيكر، بدعم رونالدو بسبب حالة البكاء التي ظهر عليها بعد إهدار ركلة الجزاء، حيث قال إن دموعه كانت رائعة وعاطفية.

جدير بالذكر أن رونالدو سجل الضربة التي سددها في ركلات الترجيح، ليقود بلاده إلى التأهل لدور الثمانية لمواجهة فرنسا يوم الجمعة 5 يوليو الجاري.