عملية جراحية لمبابي بعد اليورو قد تهدد بدايته مع ريال مدريد!

تدخل جراحي يهدد بداية مسيرة مبابي مع ريال مدريد...

قد يضطر كيليان مبابي، لاعب منتخب فرنسا، إلى الخضوع لعملية جراحية عقب نهاية مباريات منتخب بلاده في بطولة يورو 2024، مما قد يؤدي إلى عطل بداية مسيرته مع فريقه الجديد ريال مدريد.

وكان كيليان مبابي، قد تعرض إلى كسر في الأنف أثناء مباراة الأولى في البطولة أمام النمسا، ثم غاب عن مباراة هولندا في الجولة الثانية، قبل أن يعود ويسجل هدف الفوز في ختام مباريات المجموعات أمام بولندا.

وأعلن ريال مدريد، عن ضم النجم الفرنسي، في صفقة انتقال حر مطلع الشهر الماضي، ومن المنتظر أن يتم تقديمه للجمهور ويظهر لأول مرة مرتديًا قميص الميرينجي، على ملعب سانتياجو برنابيو، عقب نهاية بطولة اليورو.

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وبحسب التقرير الذي نشرته إذاعة "كوبي" الإسبانية فإن مبابي، قد يخضع لعملية جراحية في الأنف بعد تقديمه لجمهور ريال مدريد، ليتنفس بشكل طبيعي إذ يشعر اللاعب ببعض المشاكل البسيطة في التنفس بسبب الإصابة.

جدير بالذكر أن مبابي صاحب الـ 25 عامًا، منذ إصابته يشارك مع منتخب فرنسا، في مباريات اليورو وهو يرتدي قناع لحماية الوجه والأنف.