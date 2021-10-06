عملية الاستحواذ السعودي على نيوكاسل تعود إلى الحياة!

ملكية نيوكاسل يونايتد قد تؤول إلى السعودية في نهاية المطاف.

من المتوقع أن تتم الموافقة على عملية الاستحواذ السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وذلك بعد أن حسمت السعودية نزاعها بشأن عملية القرصنة مع شبكة "بي إن سبورتس" شريك بث الدوري الإنجليزي.

وتعطلت عملية الاستحواذ السعودي على نادي نيوكاسل بعد اتهام الشبكة التي تتخذ من قطر مقرًا لها السعودية بقرصنة البث، وهو ما تم اعتباره اختراقًا للقوانين المنظمة في الدوري الإنجليزي.

وانهارت الصفقة المقترحة في صيف 2020 عندما لم يتمكن التحالف الذي يقوده صندوق الاستثمارات العامة السعودي من إثبات عدم العلاقة بين السعودية وعمليات القرصنة.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أكدت أن مصادر قريبة من العملية أشارت إلى أن رفع الحظر الذي امتد لأربع سنوات بين السعودية وقطر، وإزالة جميع أشكال القرصنة، يجب أن يمهد الآن لصفقة الاستحواذ على نيوكاسل والتي تتخطى قيمتها 350 مليون يورو.

ما هي الأسباب الكاملة لفشل صفقة استحواذ السعودية على نيوكاسل؟

فشل صفقة الاستحواذ في 2020 دفع مايك أشلي رئيس نيوكاسل إلى فتح إجراءات قضائية ضد رابطة الدوري الإنجليزي في العام الماضي، في محاولة لإحياء الصفقة، ومن المقرر النظر في هذه القضية في يناير القادم.

ومع ذلك، من المفهوم الآن أنه لا توجد حاجة على الأرجح لحدوث ذلك، بعد أن تم حل الخلاف بين السعودية وقطر.

وسيتجه الانتباه الآن إلى رابطة الدوري الإنجليزي، التي اعترضت على صفقة الاستحواذ على أساس أن السعودية كانت وراء قرصنة بث منتجهم لعدة سنوات.

لكن أحد المصادر القريبة من العملية قال لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "لو تم كل هذا قبل 18 شهرًا، كانت الصفقة ستتم بصورة طبيعية".

وأضاف: "لم توافق رابطة الدوري الإنجليزي على عملية الاستحواذ، والتي كان بموجبها سيكون أحد الأندية المشاركة مملوكًا لدولة يُعتقد أنها مذنبة بارتكاب القرصنة ضد البطولة وأحد شركائها في البث".

وتابع: "لهذا السبب كان على المشترين إثبات انفصالهم عن الدولة السعودية، لكن ذلك كان شبه مستحيل".

ما هو الخطوة القادمة لاستحواذ السعودية على نيوكاسل؟

وإذا أعطت رابطة الدوري الإنجليزي، كما هو متوقع، الضوء الأخضر لعملية الاستحواذ، سيتم ترك مايك آشلي والمشترين لوضع اللمسات الأخيرة على السعر وتفاصيل الصفقة.

ومن المقرر أن يستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودية على حصة تبلغ 80% من أسهم نيوكاسل يونايتد.

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