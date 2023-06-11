عمليات احتيال بالملايين .. النصب باسم ليونيل ميسي ينتشر في الصين!

يواجه المشجعون في الصين العديد من عمليات الاحتيال مع وصول ليونيل ميسي إلى البلاد.

تم توجيه تحذير إلى المشجعين في الصين من الوقوع ضحايا لعمليات احتيال باستخدام اسم ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين.

منتخب الأرجنتين وصل إلى العاصمة الصينية، يوم السبت، لخوض مباراة ودية ضد أستراليا على ملعب العمال في مدينة بكين، في تكرار لمواجهة دور الستة عشر من كأس العالم 2022.

وظهرت العديد من عمليات الاحتيال في الصين باسم ميسي في الأيام القليلة الماضية، حيث تم نشر أحد الإعلانات التي تعد بقضاء أمسية مع ميسي مقابل 300 ألف يوان صيني، ما يعادل 38 ألف يورو، وتناول مشروب كحولي معه.

مكتب الأمن العام في بكين قرر الرد مازحًا على تلك الإعلانات على موقع "ويبو" الصيني للتواصل الاجتماعي، حيث كتب: "إذا تم خداعك مقابل 300 ألف يوان، فإننا سنرفع لك كأسًا".

عمليات الاحتيال الأخرى تشمل الحصول على بطاقة دخول إلى الملعب مقابل 5 آلاف يوان، وبالإضافة إلى الحصول على حزمة كبار الشخصيات والتي تشمل مقاعد في الصف الأمامي وقميصًا موقعًا وصورة مع ميسي مقابل 8 آلاف يوان.

بالإضافة إلى عملية احتيال أخرى يحصل فيها الشخص على فرصة لرؤية ميسي وجهًا لوجه مقابل 50 مليون يوان صيني، أي ما يتجاوز سبعة ملايين يورو.

يذكر أن ميسي واجه أزمة لم تكن متوقعة لدى وصول إلى المطار في الصين، حيث تم احتجازه لمدة تجاوزت ساعتين بسبب مشكلة في جواز السفر.