"عملك ناقص والنصر عانى معك" .. نجم النصر الأسبق يهاجم الأمير خالد بن فهد!

رحيل الرمز خالد بن فهد عن النصر مرحب به من أحدهم..

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تعرض الأمير خالد بن فهد؛ العضو الذهبي بنادي النصر السعودي، لانتقادات واسعة من فهد الهريفي؛ نجم النادي الأسبق، معلنًا تأييده لرحيله.

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الرمز خالد بن فهد أحد أكبر الداعمين لمجلس النادي الحالي برئاسة مسلي آل معمر، سواء ماليًا بشكل مباشر أو من خلال إبرام أكثر من صفقة قوية للفريق في السنوات الأخيرة على رأسها البرازيلي أندرسون تاليسكا.

لكن مؤخرًا تحدث أكثر من إعلامي عن عزم الأمير الابتعاد عن المشهد النصراوي نهائيًا في الفترة المقبلة، اعتراضًا على الطريقة التي يدار بها الفريق، خاصةً مع تراجع نتائجه ووداعه لدوري أبطال آسيا من دور ربع النهائي.

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حول هذا الأمر، قال الهريفي خلال تصريحاته لبرنامج "ملاعب" الإذاعي: "أنا مع رحيل خالد بن فهد، الله يبيض وجهه لم يقصر مع النادي ودفع من حر ماله، لكن النصر وجمهور يريدون البطولات، النادي عانى من الكثير من التدخلات، عانى من المناديب، هناك الكثير من الأمور التي يعرفها الجمهور عن عمل خالد بن فهد، من عدم التدخل في التشكيلات وعدم استقدام لاعب بعينه".

وأضاف: "أنا لو رجل مخطط للنصر من غير المعقول أن أرى كم الأخطاء هذا ولا أصححها، من غير المعقول عدم الذهاب للهيئات الرياضية للدفاع عن حقوق الفريق، هذا دور المسير خالد بن فهد، هو لم يدافع عن النادي ولم يخطط للفريق ولم يصحح الأخطاء، هو من اختار مجلس الإدارة ومع ذلك لا يقومهم، ما فائدة الدعم المالي من دون بطولات؟".

نجم العالمي الأسبق اختتم: "أنا لا أشكك في حبه للنصر وتضحياته، لكنني أنتقد عمله، وعمله ناقص، بكل هذه المليارات لا يحقق البطولات!".

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