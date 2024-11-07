عمر مرموش يواصل غزو الشباك بـ"بصمته الخاصة" .. ويُسيل لعاب عمالقة أوروبا

النجم المصري ينثر سحره في اليوروبا ليج

واصل النجم المصري عمر مرموش، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، نثر سحره في الملاعب الأوروبية بأهداف رائعة تحمل بصمته.

وافتتح مرموش التسجيل لآينتراخت في شباك ضيفه سلافيا براج التشيكي، وذلك في المباراة التي تجمعهما على ملعب دوتش بانك بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

وفي الدقيقة 53، خطف لاعب منتخب مصر إعجاب الجميع، بهدف رائع من ضربة حرة لعبها مباشرة في المرمى، حيث اكتفى أنطونين كينسكي حارس سلافيا براج وجميع من في الملعب بمشاهدة الكرة وهي تعانق الشباك، في هدف مشابه للذي سجله في شباك بوخوم بكأس ألمانيا.

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وبهذا الهدف، رفع مرموش حصيلته التهديفية مع آينتراخت فرانكفورت إلى الرقم 14، بينما ساهم في صناعة 9 أهداف أخرى، وذلك خلال 18 مباراة فقط، كما فاز بجائزة لاعب الشهر داخل فريقه للشهر الثاني على التوالي.

ويحتل مرموش المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 10 أهداف، وبفارق هدف واحد فقط عن هاري كين هداف بايرن ميونخ.

وارتبط اسم مرموش بالانتقال إلى العديد من عمالقة أوروبا، وأبرزها بايرن ميونخ وليفربول ومانشستر يونايتد، في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها هذا الموسم.كما أكدت تقارير صحفية، وجود اهتمام من المسؤولين في الدوري السعودي باستقطاب هذه الموهبة المصرية للعب لأحد أندية دوري روشن، خلال الموسم المقبل.