عمر السومة يُطلق شعاره الخاص على طريقة اللاعبين العالميين

السومة كان قد غاب عن مباراة النادي الأهلي الأخيرة أمام الرائد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن اللاعب الدولي السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي عن إطلاق شعار جديد خاص به.

السومة كان قد غاب عن مباراة النادي الأهلي الأخيرة أمام الرائد والتي أقيمت أمس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأسباب شخصية.

الهداف السوري غرد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "اليوم بفضل الله وبدعم الكثير من حبايبي، ومنهم انتو، سعيد اني أشارك معاكم خطوة جديدة في حياتي بإطلاق شعاري الجديد إن شاء الله يعجبكم".

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وأضاف السومة مغرداً : "اتطلع لمشاركتكم بالمزيد من جديدي في المستقبل القريب على، على راسي يا أحلي جمهور".

اليوم بفضل الله وبدعم الكثير من حبايبي، ومنهم انتو، سعيد اني أشارك معاكم خطوة جديدة في حياتي بإطلاق شعاري الجديد إن شاء الله يعجبكم واتطلع لمشاركتكم بالمزيد من جديدي في المستقبل القريب على https://t.co/bRg6nLfDHh.

على راسي يا أحلي جمهور #SOMAH pic.twitter.com/9vjzDdXlxS — Omar Al Somah (@omaralsomah) March 29, 2019

يُذكر أن النادي الأهلي قد تعرض للهزيمة في مباراة الرائد أمس بنتيجة 5\4، ليخرج السومة معتذرًا للجماهير عن هذه الهزيمة عقب المباراة عبر حسابه بتويتر.