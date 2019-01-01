عمر السومة يطلب الرحيل عن الأهلي

اللاعب الدولي السوري يمتلك عرضًا خليجيًا

ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية وجود رغبة لدى اللاعب الدولي السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي السعودي في الرحيل عن صفوف الراقي خلال فترة الانتقالات الحالية.

صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها أشارت إلى أن السومة يرغب في الرحيل عن صفوف الأهلي على سبيل الإعارة.

وأوضحت أن رغبة الهداف التاريخي للنادي الأهلي على الصعيد المحلي تأتي بسبب وجود خلاف مع المدير الفني الحالي للفريق برانكو إيفانكوفيتش.

وأظهرت بعض اللقطات تعبير السومة عن غضبه بسبب عدم المشاركة أمام الهلال بشكل أساسي في مباراة إياب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

يُذكر أن السومة كان قد أنضم للفريق الأول بالنادي الأهلي في صيف 2014، سجل 143 هدفًا وصنع 21 خلال ظهوره في 152 مباراة شارك فيها بمختلف البطولات مع الفريق.