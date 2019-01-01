عمر السومة : هدف سالم الدوسري عالمي ومن لاعب كبير

أشاد اللاعب السوري بهدف منافسه سالم الدوسري الذي سجل هدفًا رائعاَ

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وجه اللاعب الدولي السوري عمر السومة رسالة شكر لجميع من رشح هدفه في مرمى الاتحاد كأفضل هدف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الحساب الرسمي لموقع "دوري بلس" ناقل البطولة أعلن عن فوز السومة بلقب أفضل هدف خلال الموسم الجاري بنسبة تصويت 51% ، متفوقًا على سالم الدوسري لاعب الهلال الذي حصد 49% من إجمالي الأصوات.

وأشاد اللاعب السوري بهدف منافسه سالم الدوسري الذي سجل هدفًا رائعاَ في مرمى النصر بديربي الرياض الأسبوع الماضي بعد مراوغة رائعة لوليد عبدالله حارس النصر.

شكراً لكل الي صوتوا لي 💚، ونفس ماتشوفوا انه فرق النتيجة مش كبير فالف مبروك للاعب سالم الدوسري كمان، هدف عالمي من لاعب كبير. https://t.co/9Dck8Elzqw — Omar Al Somah (@omaralsomah) April 4, 2019

السومة قال عبر حسابه بتويتر : "شكراً لكل الي صوتوا لي 💚، ونفس ما تشوفوا انه فرق النتيجة مش كبير فالف مبروك للاعب سالم الدوسري كمان، هدف عالمي من لاعب كبير".

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يُذكر أن السومة كان قد سجل هدف أشاد به الجميع في مرمى الاتحاد بديربي جدة، عندما أستلم الكرة على خط المرمى وسدد خلفية مزدوجة خيالية في مرمى العميد.