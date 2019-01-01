عمر السومة × فهد المولد .. من المهاجم الأفضل بين اللاعبين؟

مباراة قوية ستجمع المهاجمين ضمن الجولة القادمة للدوري السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

المقارنات جزء لا يتجزأ من النقاشات حول كرة القدم، واليوم نُقارن بين اثنين من العلامات البارزة في الدوري السعودي خلال مواسمه الأخيرة، بين عمر السومة نجم وهداف الأهلي وفهد المولد لاعب الاتحاد الرائع.

الفريقان سيلتقيان في ديربي جدة مساء الجمعة القادم، ورغم الوضع الصعب الذي يعيشه الاتحاد إلا أن المباراة مازالت تعد بالكثير من المتعة والإثارة وستحظى بالتأكيد بمتابعة جماهيرية هائلة من عشاق الفريقين وكرة القدم السعودية.

براد جونز × فاروق بن مصطفى .. من هو حارس المرمى الأفضل؟

ويخوض السومة موسمه الخامس مع الأهلي، وقد لعب هذا الموسم 18 مباراة في الدوري السعودي أحرز خلالهم 14 هدفًا وصنع 6 أهداف، فيما يلعب المولد مع الاتحاد منذ تم تصعيده للفريق الأول عام 2012 وقد أحرز هذا الموسم 8 أهداف وقدم لزملائه تمريرتين حاسمتين خلال 16 مباراة لعبها في البطولة.

إليكم المزيد من الأرقام الخاصة باللاعبين ..

الثنائي يشترك في رقم يُدلل على أن قوتهما داخل الصندوق، إذ أحرز اللاعبين كل أهدافهم من داخل منطقة الجزاء، ولم يحرز المولد سوى هدف واحد من ركلة جزاء، فيما كان نصيب المهاجم السوري 4 أهداف.

ولم يحرز المهاجم السعودي أي هدف برأسه هذا الموسم، مكتفيًا بهدف واحد بقدمه اليُسرى و7 أهداف باليُمنى، فيما تنوعت أهداف السومة بإحرازه 3 أهداف بالرأس و6 بالقدم اليُسرى و5 باليُمنى.

ويمتلك السومة صاحب الـ29 عامًا سجلًا أفضل في المراوغات، إذ حاول 23 مرة نجح في 9 بنسبة نجاح بلغت 39%، فيما لم تتخطى نسبة نجاح المولد صاحب الـ24 عامًا حاجز الـ29%، وقد نجح في 8 مراوغات من 27 محاولة.

اللاعبان ورغم اختلاف العدد قليلًا إلا أن نسبة فوزهما بالمواجهات المباشرة كانت واحدة وبلغت 44%، ونجح السومة في الفوز بـ62 مواجهة مباشرة من 142، أما المولد فقد حسم 64 مواجهة لصالحه من 146.