عمر السومة : منتخب سوريا يستهدف المنافسة على لقب كأس آسيا

كالة الأنباء السورية نقلت تصريحات السومة التي قال فيها، أن المنتخب السوري سيكون رقماً صعباً في نهائيات أمم آسيا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف اللاعب عمر السومة نجم النادي الأهلي السعودي والمنتخب السوري الأول لكرة القدم على قدرة منتخب بلاده المنافسة بقوة خلال بطولة كأس آسيا 2019.

وكالة الأنباء السورية نقلت تصريحات السومة التي قال فيها، أن المنتخب السوري سيكون رقماً صعباً في نهائيات أمم آسيا.

ويتواجد منتخب سوريا في المجموعة الثانية إلى جانب كلًا من الفريق الأسترالي والفلسطيني والأردني وسيفتتح مبارياته في البطولة التي ستقام في الإمارات العربية المتحدة أمام المنتخب الفلسطيني في 6 يناير. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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السومة أكد أن المنتخب السوري قادم للمنافسة بقوة على اللقب وليس من أجل المشاركة فقط، وأعرب عن أمله في المنافسة على لقب هداف البطولة.

الهداف التاريخي للنادي الأهلي السعودي أكد أن الطموح لدى جميع اللاعبين هو الوصول إلى أدوار متقدمة في النهائيات ولا سيما أن الفريق استعد بشكل جيد حيث خاض العديد من المباريات الودية التي أدت لزيادة التناغم والانسجام بين اللاعبين وكشفت الثغرات.

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وأضاف السومة إن اللاعبين سيركزون في البداية على المباراة مع المنتخب الفلسطيني التي ستكون أولى مبارياتهم في البطولة مبيناً أهمية الفوز فيها والحصول على النقاط الثلاث كاملة، الأمر الذي سيشكل دافعاً كبيراً وسيؤدي إلى رفع الحالة المعنوية لدى اللاعبين ليبدأ بعدها الخط التصاعدي نحو التأهل للدور الثاني.

وفي نهاية تصريحاته عبر السومة عن نيته منافسة أفضل اللاعبين الآسيويين على لقب هدّاف البطولة وذلك بمساندة زملائه في الفريق الذين سيكونون على قلب رجل واحد داخل الملعب.