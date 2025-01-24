رد تأخر 4 سنوات .. عمر السومة يفاجئ زميله السابق بتعليق أثار السخرية!

متابعي السومة يبدون استغراب

أثار النجم السوري عمر السومة نجم نادي العروبة السخرية عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد رد تأخر 4 سنوات كاملة على زميله السابق خالد البركة.

وتزامل البركة مع السومة في النادي الأهلي خلال الفترة من 2019 إلى 2021، بعد أن انتقل له قادمًا من الحزم، ليعود مرة أخرى إلى فريقه السابق عام 2021، ليعمل حاليًا مديرًا تنفيذيًا لنادي الحزم.

وقام السومة بالرد على البركة عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، على تغريدة نشرها زميله السابق في أكتوبر عام 2021.

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وكان البركة قد قام بنشر صورة للسومة معلقًا عليها: "سعيد جدًا لك شخصيًا"، ليرد السومة أمس الخميس "مشكور يالغالي دعواتك".

رد السومة أثار السخرية من جانب متابعيه، بسبب تأخره 4 سنوات كاملة، حيث تساءل الجميع عن سبب رده بعد مرور تلك الفترة!