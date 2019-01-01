عمر السومة جاهز لقيادة هجوم الأهلي أمام الشباب

كان قد غاب عن أخر مباراتين للأهلي في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

ماجد جز

ر

منح الجهاز الطبي بنادي الأهلي السعودي الضوء الأخضر لمشاركة اللاعب السوري عمر السومة مع الفريق قبل مواجهة الشباب.

السومة كان قد غاب عن آخر مباراتين للأهلي في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بداعي الإصابة.

وتأكد الجهاز الفني للراقي من جاهزية الهداف السوري لقيادة هجوم الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها في المفصل خلال مباراة الهلال ضمن ذهاب دور نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

الأهلي سيواجه الشباب غداً الجمعة في مباراة من العيار الثقيل بقمة مباريات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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إذا قلت الشلهوب، ستقول ـــــــــــــــــــــــــــ؟ 👀 pic.twitter.com/HYUaA5lbVA — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 4, 2019

في السياق نفسه، أبدى السومة جاهزيته للقاء الشباب، كما انتعش الأهلي بعودة الثلاثي الموقوف عبدالفتاح عسيري ومحمد آل فتیل وعبدالباسط هندي.