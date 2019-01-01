عمر السومة : تسجيل هدفين في الوصل أمراً رائعًا والأفضلية ستكون للأهلي في الإياب

مباراة العودة ستقام في جدة يوم 25 فبراير الحالي على ملعب مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

عبر اللاعب الدولي السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي عن رضاه على نتيجة التعادل التي انتهت بها مباراة فريقه أمام الوصل الإماراتي في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية.

وعاد النادي الأهلي بنتيجة التعادل الإيجابي 2\2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "زعبيل" بدبي، في انتظار بطاقة الحسم على ملعب الأهلي بجدة.

السومة قال عقب المباراة : أن مباراة الإياب ستشهد أفضلية للأهلي؛ لأن الجمهور يعطي دافع كبير لـ اللاعبين من أجل تحقيق الفوز.

وأضاف المهاجم السوري، أن تسجيل هدفين خارج الديار على ملعب نادي الوصل يُعد أمر رائع نظراً لقيمة الفريق خاصة وإنه يلعب بين جماهيره.

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الوصل الإماراتي والأهلي السعودي

يُذكر أن مباراة العودة ستقام في جدة يوم 25 فبراير الحالي على ملعب مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة".