باستثناء خاص .. عمر السومة يقترب من المشاركة مع العروبة في دوري روشن

تطور جديد بشأن مشاركة عمر السو

اقترب النجم السوري عمر السومة مهاجم نادي العروبة، من المشاركة مع فريقه بشكل رسمي خلال الفترة القادمة، بعد حصول ناديه على استثناء خاص.

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وانضم السومة إلى صفوف العروبة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في صفقة انتقال حر، بعد أن رحل عن نادي العربي القطري.

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وكشف برنامج "أكشن مع وليد" عن استثناء ناديي العروبة والخلود من شرط الكفاءة المالية، من أجل تسجيل اللاعبين خلال الوقت الحالي.

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ومن المقرر أن يقوم العروبة بتسجيل عمر السومة، حتى يتمكن من المشاركة مع فريقه خلال المرحلة المقبلة، في بطولة دوري روشن السعودي.

وسيلعب العروبة مباراته المقبلة أمام التعاون بالجولة 17 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، على أن تكون مباراته التالية ضد الأهلي يوم الخميس المقبل.