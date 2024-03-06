بعد رسالته للأهلي .. عمر السومة يُبدع بـ "هاتريك" وهدف قاتل بالدوري القطري

عمر السومة يُبهر الجميع

أبدع النجم السوري عمر السومة، ونجح في قيادة ناديه العربي لتحقيق انتصارًا قاتلًا على نظيره قطر برباعية مقابل 3 ضمن منافسات الدوري القطري، وذلك بعد رسالته الأخيرة لنادي السابق الأهلي.

وكان السومة قد عبر عن حبه الكبير للنادي الأهلي، حيث وصف حبه للراقي بـ"المرض الإيجابي"، في إشارة لتعلقه الكبير بناديه السابق.

ونجح عمر السومة في تسجيل 3 أهداف "هاتريك" في انتصار العربي برباعية مقابل ثلاثة، ضمن منافسات دوري نجوم قطر.

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جاء الهدف الأول للسومة بالدقيقة 20 عن طريق تسديدة بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء، لتُسكن شباك حارس قطر.

وأضاف عمر الهدف الثاني له في الدقيقة 55 بعد عرضية رائعة أرسلها يوسف المساكني، ليضعها السومة برأسه في المرمى.

وبعد أن أصبحت النتيجة 3-0 لنادي العربي، نجح قطر في تعديل النتيجة، بعدما سجل لاعبيه 3 أهداف متتالية.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، نجح السومة في تسجيل هدف قاتل عن طريق ركلة جزاء، سددها على يسار حارس قطر، ليُسجل هدف الانتصار.

ويحتل السومة حاليًا المركز الثالث بقائمة هدافي دوري نجوم قطر برصيد 11 نقطة، خلف ياسين براهيمي المتصدر بـ17 هدفًا ثم أكرم عفيف بـ14 هدفًا.