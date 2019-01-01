محمد صلاح يُعلن دعمه لعمرو وردة عبر تويتر

حالة جدل كبيرة شهدها معسكر المنتخب المصري الأول لكرة القدم

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح دعمه الكامل لزميله بالمنتخب المصري محمد صلاح، وذلك عقب قرار الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد اللاعب من قائمة المنتخب المصري الأول لكرة القدم على خلفية أزمة أخلاقية.

حالة جدل كبيرة شهدها معسكر المنتخب المصري الأول لكرة القدم بسبب عمرو وردة المحترف في صفوف نادي أتروميتوس اليوناني في أزمته بعد استبعاده من كأس أمم أفريقيا.

صلاح غرد عبر حسابه الشخصي :"النساء يجب أن تعامل بأقصى درجات الاحترام، لا تعني لا وهذه الأشياء يجب أن تبقى مقدسة أعتقد أيضا أن الكثيرين ممكن يخطئون يمكن أن يتغيروا للأفضل ولا يجب إرسالهم مباشرة إلى المقصلة والتي هي أسهل طريقة لحل الأزمات".

هل أنت مع عودة عمرو وردة مجددًا لمعسكر المنتخب المصري أم لا؟ 🤔 pic.twitter.com/qSycmSyd7u — جول مصر (@goaleg) June 27, 2019

نجم ليفربول أضاف : "علينا أن نؤمن بالفرصة الثانية، نحتاج للنصح والإرشاد، والإبعاد ليس الحل"

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم بعد تشاور مع الجهاز الفني لفريقه يوم أمس الأربعاء قد قرر استبعاد عمرو وردة من قائمته المشاركة بكأس أمم أفريقيا التي تستضيفها بلادهم خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو بسبب أزمة أخلاقية.

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يُذكر أن المنتخب المصري قد ضمن التأهل إلى دور الـ16 بمنافسات كأس أمم إفريقيا، وتنتظره مباراة قوية أمام منتخب أوغندا الأحد المقبل لتحديد مراكز المتأهلين.