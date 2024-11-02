"سأتحدث مع جوان لابورتا" .. عماد متعب يُخطط لمهرجان اعتزال بين الأهلي وبرشلونة

متعب يُريد إقامة مهرجان اعتزاله بعد ابتعاده عن كرة القدم 6 سنوات

يُخطط عماد متعب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، لإقامة مهرجان اعتزاله كرة القدم، بين فريقه السابق وبرشلونة الإسباني خلال المرحلة المقبلة.

متعب كان قد اعتزل كرة القدم بشكل نهائي عام 2018، بعد مسيرة تاريخية مع النادي الأهلي ومنتخب مصر، حقق فيها الكثير من البطولات.

وقال متعب خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "اتفقت على إقامة مباراة اعتزالي كرة القدم، بمشاركة الأهلي وبرشلونة الإسباني".

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وأضاف: "جائحة كورونا والعديد من الظروف تسببت في تأجيل مباراة اعتزالي، وقررت الانتظار لوقت أفضل حتى يكون الاستاد ممتلئًا بجماهير الأهلي".

وأوضح: "بعد أن رأيت استقبال جمهور الأهلي لي في مباراة العين الإماراتي بكأس الكونتيننتال، تحمست أكثر لإقامة مباراة اعتزالي كرة القدم".

واختتم عماد متعب تصريحاته قائلًا: "بدأت في التفاوض مع برشلونة، وسأتحدث مع جوان لابورتا رئيس النادي للاتفاق مع بعض التفاصيل وتحديد المواعيد المناسبة للناديين".