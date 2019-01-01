عماد السيد يؤكد إمكانية لحاقه بمواجهة الزمالك ونهضة بركان

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف عماد السيد، حارس مرمى نادي الزمالك، عن إمكانية لحاقه بمواجهة نهضة بركان المغربي، في نهائي كأس الكونفدرالية.

وكان السيد قد تعرض لإصابة قوية في يده خلال مواجهة الداخلية، في منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث أجرى جراحة على إثرها.

ووفقًا لما قاله عماد السيد لموقع "يلا كورة" المصري، أن الجراحة تمت عن طريق الليزر، ولم يستخدم أي شرائح أو مسامير، وتم وضع يديه في الجبيرة.

وأضاف: "الجبيرة ستستمر لمدة 3 أيام فقط، وبعدها سيتم فكها وربط يدي في جبيرة خفيفة في موضع الكسر وبنسبة كبيرة سأتواجد في مواجهة نهضة بركان".

واختتم عماد السيد تصريحاته قائلًا: "بنسبة كبيرة سأكون بديلًا في مواجهة نهضة بركان في لقاء الذهاب، ولم أضع مسامير أو شرائح في يدي".

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ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية يوم 19 مايو الجاري بالمغرب، قبل أن يستضيفه في مصر يوم 26 من نفس الشهر.