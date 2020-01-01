علي معلول: هناك أمور أخرى نحصدها بالأهلي أهم من الأموال

معلول يتحدث عن موقفه من الرحيل عن الأهلي.

أكد التونسي علي معلول، الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلي، على أنه يشعر بالسعادة داخل القلعة الحمراء، ولا يفكر في الرحيل خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه مستمر مع فريقه.

وكانت بعض الأخبار قد انتشرت منذ فترة، حول وصول بعض العروض إلى علي معلول، سواء من أندية خليجية، أو من نادي بيراميدز من أجل الحصول على خدماته.

معلول قال خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "عقدي مع الأهلي ينتهي في صيف 2022، وأترك كل شيء لوكيلي بشأن العروض الخارجية التي تصل لي".

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لاعب الأهلي استدرك حديثه قائلًا: "أنا سعيد داخل القلعة الحمراء، وأحب الجمهور وكل شيء في هذا النادي، وأريد الاستمرار معه وتحقيق المزيد من البطولات".

علي معلول واصل: "الفلوس حلوة، وكل لاعب يريد أن يؤمن مستقبله، ولكن في النادي الأهلي هناك أشياء أخرى تكسبها، والأموال ستأتي حتمًا".

وعن حلم الاحتراف، قال معلول: "بالتأكيد يجب أن يضع الإنسان طموح اللعب في أوروبا أمامه، حتى لو لم يتحقق، فالسعي والاجتهاد يفيدني كلاعب كما يعود بالنفع على النادي الأهلي".

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واختتم معلول تصريحاته قائلًا: "تركيزنا الآن هو الفوز ببطولتي السوبر الإفريقي والمصري، وأن نبدأ الدوري المصري بشكل جيد، من أجل الحفاظ على اللقب".

ويستعد الأهلي لمواجهة نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي، وطلائع الجيش بكأس السوبر المصري، كما ستنطلق النسخة الجديدة بالدوري المصري الممتاز غدًا الجمعة، ويخوض الأهلي أولى مبارياته أمام مصر المقاصة يوم الأحد المقبل.