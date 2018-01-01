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دوري أبطال أفريقيا

علي معلول يعود لقائمة الأهلي قبل مواجهة جيما الإثيوبي

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وقع اختيار محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على 19 لاعباً في رحلة أثيوبيا

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلن النادي الأهلي عن قائمة الفريق المسافرة إلى إثيوبيا من أجل ملاقاة نادي جيما ضمن مباريات إياب دوري الــ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ووقع اختيار محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على 19 لاعباً في رحلة أثيوبيا التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم الخميس.

وشهدت القائمة عودة اللاعب علي معلول عقب غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة وفاق سطيف الجزائري بدوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

اختيارات المحررين

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي وعلي لطفي.

في خط الدفاع: أحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني وأيمن أشرف وساليف كوليبالي.

في خط الوسط: حسام عاشور وإسلام محارب وهشام محمد وكريم نيدفيد وأحمد حمودي وعمرو السولية وناصر ماهر وميدو جابر ومحمد شريف.

في خط الهجوم: مروان محسن، ووليد أزارو.

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