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كأس آسيا

علي مبخوت ضمن الأهداف الأفضل في دور الـ16 بكأس آسيا

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القائمة شهدت تواجد 5 أهداف، من بينها هدف على مبخوت في مرمى قرغيزستان
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

فتح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التصويت للهدف الأجمل في منافسات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا المقامة حالياً في الإمارات.

القائمة شهدت تواجد 5 أهداف، من بينها هدف على مبخوت في مرمى قرغيزستان، والأردني بهاء عبدالرحمن في مرمى فيتنام، وهدف الفيتنامي نغوين كونغ فونغ في مرمى الأردن.

وشهدت ضمت القائمة هدف القرغيزستاني ميرلان مورزاييف في مرمى الإمارات، وهدف الكوري جنوبي كيم جين سو في مرمى البحرين.

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وحتى الآن يتربع هدف الفيتنامي نغوين كونغ فونغ في مرمى الأردن على الصدارة بنسبة 98% من الأصوات التي بلغ عددها حتى الآن 17348 صوتاً، ومنذ فتح باب التصويت.

يُذكر أن مباريات دور الثمانية تنطلق غداً الخميس بمواجهة منتخبي فيتنام واليابان ، وتنتهي بمواجهة منتخبي الإمارات وأستراليا.

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