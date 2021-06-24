علي دائي يوجه رسالة لرونالدو "الإنسان" عقب معادلة رقمه التاريخي

ماذا قال النجم الإيراني لنظيره البرتغالي

وجه الأسطورة الإيرانية علي دائي رسالة خاصة إلى كريستيانو رونالدو عقب أن عادل الأخير رقمه التاريخي للأهداف على المستوى الدولي في مباراة البرتغال مع فرنسا بأمم أوروبا.

رونالدو سجل مرتين في التعادل 2-2 مع فرنسا ليبلغ الهدف رقم 109 ويتساوى مع دائي كأكثر من سجل أهدافاً على الصعيد الدولي.

ماذا قال دائي عن معادلة رونالدو لرقمه القياسي؟

النجم الإيراني كتب على صفحته على إنستجرام: "مبروك لكريستيانو الذي أصبح على بعد هدف وحيد من تحطيم الرقم القياسي للرجال".

وأضاف: "أشعر بالفخر أن هذا الإنجاز الخاص سيصبح ملك لرونالدو، بطل كرة كبير وإنسان عطوف".

وواصل دائي: "يستمر في إلهام البشرية والتأثير في حياة البشر حول العالم أجمع".

كيف حطم رونالدو رقم دائي التاريخي؟

النجم البرتغالي احتاج إلى 178 مباراة مع البرتغال مع أجل تسجيل 109 هدفاً وبلوغ رقم دائي.

بينما بلغ دائي نفس العدد من الأهداف رفقة إيران ولكن من عدد أقل من المباريات، 145 مباراة.

وبإمكان رونالدو الانفراد بالرقم في بطولة أمم أوروبا الحالية بعد، إذ تلعب البرتغال في دور الستة عشر أمام بلجيكا.

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