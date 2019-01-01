علي الصلات لجول : قطر اكتسبت الخبرة في كوبا أمريكا وهذا ما دار بين ميسي والمعز علي

كان لنا حوارًا مع علي الصلات المسؤول عن الإعلامي بالاتحاد القطري لكرة القدم

فيسبوك تويتر ماجد جزر

سجل المنتخب القطري بطل كأس آسيا الحضور العربي الأول ببطولة "كوبا أمريكا" المقامة حاليًا في البرازيل، ووقع العنابي في المجموعة الثانية التي ضمن منتخبات الأرجنتين وكولومبيا وأورجواي.

العنابي خرج من دوري المجموعات من البطولة وهو في رصيده نقطة وحيدة بالتعادل الإيجابي 2\2 أمام أورجواي، وخسر بصعوبة في مباراتي التانجو الأرجنتيني وكولومبيا.

الاتحاد القطري لكرة القدم كان قد أعلن أبريل 2018 ، تلقّيه دعوة من اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا، لتصبح أول دول عربية تشارك في البطولة القارية

وعقب نهاية مشاركة أول منتخب عربي في تاريخ بطولة كوبا أمريكا، كان لنا حوارًا مع علي الصلات المسؤول عن الإعلامي بالاتحاد القطري لكرة القدم، وهذا حديثه معنا :

كيف كانت رحلتكم في البرازيل سواء من تعامل المسؤولين عن البطولة أو المنافسين هناك؟

مشاركة كبيرة جدًا وخبرة رائعة بكل المقاييس، عطفًا على مواجهة منتخبات من العيار الثقيل ولاعبين من طراز عالمي أمثال ليونيل ميسي وسيرجيو أجويرو وخاميس رودريجيز وكافاني، وقدمنا مباريات كبيرة كأول منتخب عربي يشارك في البطولة أمام منتخب كولومبيا، وكذلك الأرجنتيني كنا ندًا قويًا لهم ولولا خطأ بسام الراوي لكان من الممكن الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية.

المنتخب القطري حصل على اشادة كبيرة خلال كوبا أمريكا، ما تعليقك على هذا الأمر؟

حصلنا على إشادة كبيرة من جميع المنظمين والمسؤولين باتحاد أمريكا اللاتينية لكرة القدم، حتى الإعلام البرازيلي أشاد بنا بشكل رائع، وقدروا المجهود لكبير الذي قدمه الاعبين، وفي بعض المباريات الجمهور البرازيلي كان يدعمنا، وهنا يجب أن أشرك إدارة التسويق بالاتحاد القطري، حيث قامت بدعوة الجاليات العربي المتواجد في البرازيل وحتى بعض الجماهير القطرية.

بعض المحللين قال أن ما عانى منه المنتخب القطري هو الرهبة في بداية كل مباراة، هل ترى ذلك بسبب نقص الخبرات؟

بالتـأكيد هناك رهبة للمشاركة في بطولة بحجم كوبا أمريكا، فهي بطولة يشارك فيها العديد من المنتخبات العالمية ولها تاريخ طويل فهي من أقدم البطولات على مستوى كرة القدم، وهذا كان يحدث في بداية المباريات ولكن مع مرور الوقت كان الجميع يكتسب الثقة وهذا شاهدناه بشكل واضح في مباراتنا أمام باراجواي وأيضًا أمام الأرجنتيني، وسنعمل على تلافي هذه الأخطاء في المشاركة المقبلة بالبطولة.

هذا المقطع يقول الكثير

دموع باريديس 😭

مواساة ميسي 🤝

فرحة تيتي 😎

ثم احتفال في غرفة اللاعبين 🕺🥁pic.twitter.com/3INBeHCAEr — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 4, 2019

ما هو تقييمك لهذه التجربة كأول منتخب عربي يُشارك في كوبا أمريكا؟

ما ينقصنا الآن هو الخبرة في مواجهة منتخبات كبرى بالمحافل العالمية، وكذلك التعود على الضغوطات خاصة في بعض الأمور أمثال التنقل من مدينة إلى أخرى بين المباريات لمسافات بعيدة، والاجواء كانت مختلفة تمامًا عن الأجواء الآسيوية وجميع البطولات التي خاضها لاعبينا خلال مسيرتهم، وحتى كإعلامي وجهاز إداري الأمر كان مختلفًا وحققنا فائدة كبيرة.

المنتخب الأصعب الذي واجهته قطر في كوبا أمريكا؟

المنتخب الأصعب، أعتقد إننا أضعنا الفوز على باراجواي ولو حققنا ذلك لتأهلنا إلى الدور المُقبل، وأعتقد أن جميع المنتخبات صعبة فنحن نتكلم عن منتخبات أمثال الأرجنتين وكولومبيا، وأعتقد أن مواجهتنا أمام كولومبيا كانت قوية حيث تسيد الخصم المباراة وشكل علينا ضغط كبير، ولكن في مباراتنا أمام الأرجنتين أعتقد إننا كنا ندًا قويًا لهم.

عقب البطولة خرجت تقارير تقول أن هناك بعض عروض الاحتراف للاعبي قطر، ما هي حقيقة الأمر؟

بالنسبة لعروض الاحتراف، فخلال البطولة تواجد العديد من وكلاء اللاعبين لمتابعة البطولة عن قرب في جميع المباريات، ونتمنى أن يحترف اللاعبين في الخارج في حال وصول عروض مميزة يساهم في احتراف لاعبين، ولا يوجد عروض أقدر أذكرها أو أسماء محددة ولكن في حال وجود شيء من هذا القبيل سنُعلن ذلك عبر قنواتنا الرسمية.

ميسي أهدى المعز قميصه عقب كوبا أمريكا، هل حدث بينهم أي حوار خلال مباراتكم أمام التانجو؟

بالنسبة لميسي والمعز علي، عقب المباراة سأل النجم الأرجنتيني عم المعز وأهدى قميصه لهداف آسيا، وهذه ليست المرة الأولى، حيث أهدى نجم برشلونة قميص فريقه من قبل عقب الفوز بلقب هداف كأس آسيا 2019.

بصفتك مشجع لميلان ومقرب من المعز علي، هل تواجد أي اتصال بين النادي الإيطالي واللاعب؟

حتى الآن لا يوجد عرض رسمي كما ذكرت، وموضوع ربط أسمه بنادي ميلان كان عقب بطولة كأس آسيا، ولم يرتقي لمفاوضات رسمية، وأتوقع أن يكون للاعب مستقبل في الاحتراف بما يخدم الكرة القطرية نظرًا لصغر سنة بجانب امكانيته الهجومية المميزة.