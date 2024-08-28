بسبب "علي البليهي" .. رد قوي من جورج جيسوس رغم فوز الهلال على ضمك

جورج جيسوس يتحدث عن صعوبة الفوز على ضمك

أكد البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، على أنه كان يعلم جيدًا بأن مواجهة ضمك كانت ستكون صعبة، مؤكدًا على أنه فريق منظم ويمتلك لاعبين جيدين.

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وحقق الهلال الفوز على ضمك بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثانية ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وقال جيسوس خلال المؤتمر وفقًا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط": "ننتظر ما سيقوم به رئيس الهلال فيما تبقى من فترة الانتقالات، للتعاقد مع لاعب واحد على الأقل في الهجوم بدلًا من ميشايل ديلجادو".

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وأضاف: "خسرنا أمام ضمك السرعة لرحيل ميشايل وسعود عبد الحميد، بالإضافة لغياب مالكوم للإصابة".

وبعد سؤاله عن سبب إشراك علي البليهي في الدفاع بصفة أساسية بدلًا من حسان تمبكتي رغم تواضع مستوى الأول، رد جيسوس بقوة: "أنا صاحب القرار والذي يعرف ما يدور في التمارين".

واختتم جيسوس تصريحاته مؤكدًا على أن محمد القحطاني يمثل أحد الحلول في تشكيلته في الجهة اليمنى، ورغم ذلك فريقه يحتاج إلى تدعيم في هذا المركز.