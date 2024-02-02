"عليه أن يضحي من أجل حلم الطفولة".. ريال مدريد يملي شروطه على مبابي وبنود مثيرة في العقد

الملكي يجهز مكافأة توقيع ضحمة لتعويض كيليان

دخلت مفاوضات نادي ريال مدريد مع الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل، مرحلة متطورة عنوانها "الاتفاق حول بنود العقد".

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، ورغم أن النادي الفرنسي لم يقدم له عرضًا جديدًا، لكن يمكن لكيليان تفعيل شرط التجديد تلقائيًا مقابل الحصول على 70 مليون يورو.

وكشف الصحفي روبرتو موراليس في حوار مع شبكة "cope"، فإن إحدى النقاط الأكثر إثارة للجدل كانت مشكلة حقوق الصور، والتي تذهب دائمًا حاليًا إلى ريال مدريد، لكن النادي الملكي عرض الاحتفاظ بنسبة 40٪ فقط من هذه الحقوق بينما يترك نسبة 60٪ المتبقية للنجم الفرنسي.

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وأشار موراليس، إلى أنه عندما ينتهي العقد بين مبابي وباريس في 30 يونيو، فإن اللاعب سيحصل من فريقه الجديد على "مكافأة توقيع"، كما هو معتاد في هذا النوع من المفاوضات، موضحًا أن ريال مدريد عرض دفع 60 مليون دولار كمكافأة انتقال لكيليان.

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت أن الراتب الأساسي الذي سيقدمه ريال مدريد لمبابي في الموسم، لن يتجاوز 15 مليون يورو، لذلك فالنجم الفرنسي سيكون عليه التنازل عن مبالغ ضخمة يتقاضاها مع باريس، إذا أراد تحقيق حلم الطفولة بالانتقال إلى سانتياجو برنابيو.