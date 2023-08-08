"عليهم أن يجدوا حجة أخرى الآن" .. جوارديولا يرد على الانتقادات بعنف!

المدرب الإسباني يتحدث بلهجة جديدة!

ظهر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بحُلة جديدة عندما تحدث عن فوز فريقه بدوري أبطال أوروبا، خلال حواره الخاص مع الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مؤكدًا أنه تلقي الكثير من الانتقادات فقط بسبب عدم تحقيق ذلك اللقب كان أمرًا مزعجًا.

وقال جوارديولا: "دوري أبطال أوروبا هي بطولة صعبة حقًا، نحن فريق لم يحقق الفوز بها من قبل، لذلك حصدها كان إنجازًا عظيمًا".

وأضاف: "نحن نشعر بالفخر حقًا، بعد الفوز بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الجميع قال إننا لو لم نحقق دوري الأبطال فلن نكون قد حققنا النجاح الكامل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكمل: "الآن عليهم أن يجدوا حجة أخرى، الأمر الأهم أننا كنا نحاول لفترة طويلة، وعلمنا أننا سنحقق الفوز بنهاية المطاف".

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جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد حقق اللقب على حساب إنتر بهدف سجله رودري في الشوط الثاني بعد عدة فرص للفريق الإيطالي للتقدم.