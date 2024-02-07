"علينا فضحهم".. نجم فرنسا يهاجم صفقة مانشستر سيتي "المنتظرة"!

لماذا يتزايد الهجوم على هذه الخطوة؟

يشعل وضع الموهبة البرازيلية سافيو، لاعب تروا الفرنسي، المعار من جيرونا الإسباني، حالة من الجدل في ظل ارتباطه بالانتقال إلى مانشستر سيتي في الموسم المقبل.

ويقدم سافيو مستوى مميزا للغاية مع تروا في الليج 2، حيث سجل 7 أهداف وصنع مثلها، في 27 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، ويبدو في طريقه إلى العملاق الإنجليزي، علمًا بأن الأندية الثلاثة تعود لمالك واحد "سيتي جروب".

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فقد ازداد عدد الرافضين لمثل هذه العمليات، حيث لا يملك النادي صاحب الميزانية المنخفضة الاحتفاظ بالمواهب، ويبدو أن مستقبلها مرتبط بشكل لا مفر منه بالنادي الأكبر (في المجموعة)".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأعرب النجم الفرنسي جيروم روتن لاعب تروا السابق عن استيائه من هذه الخطوة، بقوله: "يجب علينا فضحهم، خارج كرة القدم الفرنسية".

وأضاف: "إذا لم تكن الاحتجاجات كافية، فلا تأتوا إلى الملعب بعد الآن، اتركوهم في قذارتهم، أفهموهم أنه بعد فترة سيضطرون إلى المغادرة".

وختم: "هذا يجعلني غاضبًا، إنهم يستخدمون هذا النادي كنقطة انطلاق لبعض اللاعبين. كان من الممكن أن يساهموا (الملاك) بأشياء في تروا، منذ جاؤوا وقعت الكارثة، بدلا من أن ينافس النادي في الليج 1 هو الآن في الدوري الفرنسي 2!".