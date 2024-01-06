عليك أن تضرب بقوة .. تفاصيل جديدة من الهجوم المسلح على بوجبا!

ساعات من الرعب قضاها النجم الفرنسي

تفاصيل جديدة تخرج عن قضية ابتزاز النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب يوفنتوس الموقوف بتهمة تعاطي المنشطات.

الشرطة الفرنسية سبق أن قبضت على "أداما سي" صديق طفولة بوجبا في مارس 2023 بعد عودته من دبي، وذلك لاتهامه بتنظيم عملية ابتزاز على اللاعب.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قالت إن الشرطة عثرت على رسائل بالهاتف المحمول الخاص بالمتهم الذي كان حاضرًا ليلة الحادث، تظهر محادثات متبادلة مع شخص آخر اسمه "مامادو إم" وهو صديق آخر لبوجبا.

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وأظهرت المحادثات أن أداما قال نصًا لصديقه الآخر:"عليك أن تضرب بقوة" في إشارة إلى زيادة الضغط على بوجبا لدفع المبلغ المطلوب في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن الأحداث وقعت في مارس 2022 عندما قامت مجموعة من الأصدقاء باصطحاب بوجبا إلى شقة في ضواحي باريس، وبقى هناك حتى الرابعة صباحًا، وتعرض لهجوم من شخصين مقنعين يرتديان سترات مضادة للرصاص وطلبا منه أن يدفع لهما 13 مليون يورو.