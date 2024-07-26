"عليك أن تأكل قبل أن تؤكل" .. إبراهيموفيتش يكشف عن قانونه في كرة القدم ويسخر من شخصيته في تيد لاسو!

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وجه زلاتان إبراهيموفيتش، مستشار نادي ميلان الإيطالي الحالي، والنجم السويدي الأسبق، رسالة إلى اللاعبين الشباب، الذين يستهدفون السير على خطاه.

وقال زلاتان في تصريحات مع شبكة " CBS": "أنا عقل لا يقهر، كثيرًا من الناس ما يسألني إن كنت أمثل، ولكن لا ما يشاهده الناس هذا أنا تلك شخصيتي، من المهم أن أكون واثقًا من نفسي، كان عليّ أن اهتم بنفسي وأثبت أنني الأفضل، ليس فقط في كرة القدم، بل في كل شيء أقوم به، وأعتقد أن هذا أمر مهم".

وعند سؤال النجم السويدي السابق، عن رأيه في المسلسل التلفزيوني "تيد لاسو" والذي به شخصية تشبه شخصية زلاتان، قال ضاحكًا عنها: "لا هذه نسخة سيئة مني، إنها نسختي الصينية".

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وعند طلب منه توجيه رسالة للشباب الذين يريدون أن يسيرون على خطاه: "كنت أؤمن بالانضباط والعمل الجاد، اللذين يؤتيان ثمارهما دائمًا، لذلك منذ سن مبكرة، عليك أن تحضر نفسك عقليًا لأنك عندما تصل إلى مرحلة النضج، فالأمر يكون إما أن تأكل أو تؤكل".

وتطرق زلاتان، للحديث عن الفارق بين العمل الإداري وممارسة كرة القدم، وقال: "لعب كرة القدم، أسهل مقارنة بما أفعله اليوم، ولكنني أتعلم في الوقت الحالي، إنه منظور مختلف عما اعتدت عليه".