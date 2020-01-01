على طريقة مارادونا - يد النزهان التي منحت الهلال لقبًا غاليًا أمام الاتحاد

لا تنسى جماهير الكرة السعودي يد النزهان، التي صنعت جدلاً كبيرًا على كل الأصعدة

يحمل كلاسيكو الكرة السعودية الأبرز بين فريقي الاتحاد والهلال في ذاكرته الكثير من الأحداث التاريخية التي مازالت ترددها الجماهير الرياضية.

ولكن تبقى هناك واقعة لا تنساها الجماهير على مر الزمان، بل ويعود الحديث عنها كل حين والآخر، فقد كانت لقطة على طريقة مارادونا في نهائي كأس العالم في مونديال المكسيك 1986.

ولا تنسى جماهير الكرة السعودي يد النزهان، التي صنعت جدلاً كبيرًا على كل الأصعدة، سواء لجماهير الفريق الهلالي أو جميع الفرق المنافسة.

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وبالعودة إلى يوم 1 مايو 2002، حيث مباراة نهائي كأس دوري خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والاتحاد، على استاد عبدالله الفيصل بجدة الذي كان مسرحاً لكرة لن تُنسى.

وفي الدقيقة 38 من الشوط الثاني كاد الاتحاد أن يُسجل هدف التعادل في مرمى الزعيم، إلا أن تدخل النزهان أبقى على نتيجة القدم.

ويرى الاتحاديون أن محمد النزهان لاعب الهلال أخرج الكرة بيده، فيما يذهب أنصار الهلال إلى أن اللاعب تعرض لاحتكاك من باسم اليامي مدافع الاتحاد، أما ظافر أبو زندة حكم المباراة فقرر استمرارية اللعب.

اللاعب نفسه صاحب الواقع علق على هذه الكرة في تصريحاته الصحفية من قبل وبرر موقفه قائلاً : كان خطأ من صالحي، احتسبه الحكم، ولكن ما حدث وقتها من دخول لاعبي الاحتياط ورئيس النادي والمدرب كان سبباً في عدم فهم ما احتسبه الحكم.

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يُذكر أن المباراة انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الفريق الهلالي، الذي حصد لقبًا جديدًا في خزائنه، ولكنه لقب أثار جدلاً كبيرًا.