على طريقة لاتسيو وساري.. برشلونة يُعلن ضم ديباي رسميًا

أخيرًا انتهى الجدل..

أنهى برشلونة رابع صفقاته في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وأعلن رسميًا عن ضم ممفيس ديباي في صفقة انتقال حر.

وانتهى عقد ديباي مع ليون بنهاية هذا الموسم، وقد كان هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى، لكن وجود رونالد كومان في تدريب برشلونة حسم قراره بالانضمام إلى العملاق الكتالوني.

وأتى الإعلان الأول من قبل برشلونة عن التعاقد مع ديباي من خلال نشر صورة أسد في تغريدة على تويتر، إشارة إلى الوشم الشهير الموجود على جسد ديباي

🦁 — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 19, 2021

هذا الأسلوب بات متبعًا من أغلب الأندية للإعلان عن تعاقداتهم، فقد فعلها من قبل يوفنتوس في إعلان تعيين ماسيميليانو أليجري بوضع صورة ولاية مينيسوتا الأمريكية، التي يحمل اسمها الحصان الخاص بالمدرب.

كما تكرر الأمر أيضًا بعدما وضع لاتسيو صورة لسيجارة عند إعلان تعيين ماوريتسيو ساري في منصب المدير الفني خلفًا لسيموني إنزاجي.

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وبعد نشر تغريدة الأسد، نشر برشلونة فيديو للإعلان عن صفقة ديباي وكتب عليه "قلب الأسد".

✒️ Heart of a Lion

👉💙🦁❤️👈 pic.twitter.com/F7YZw6Y71m — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 19, 2021

ومن المقرر أن يكون عقد ديباي مع برشلونة ممتدًا لمدة عامين بناء على رغبته، مع خيار التجديد لعام آخر، وذلك وفقًا لما أعلنه النادي الكتالوني في بيان إعلان الصفقة.

ديباي البالغ من العمر 27 عامًا يتواجد حاليًا رفقة منتخب هولندا في يورو 2020، وتمكن من تسجيل هدف في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات أمام النمسا من ركلة جزاء.

الجدير بالذكر أن برشلونة ضم إريك جارسيا وسيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي مجانًا، مع إعادة إيمرسون رويال من إعارته لريال بيتيس وشراء بطاقته كاملة من النادي الأندلسي نظير 9 ملايين يورو.

كما تجدر الإشارة إلى أن برشلونة حاول ضم ديباي العام الماضي لكن الأزمة المادية حالت دون إتمام الصفقة وقتها رغم ترحيب ليون بتركه نظير 20 إلى 30 مليون يورو آنذاك.