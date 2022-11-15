على طريقة صلاح .. السنغال تؤكد غياب ماني عن قمة هولندا في كأس العالم

كشف مصدر مسؤول من الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عن غياب نجم الفريق ساديو ماني، عن بعض المباريات في كأس العالم للإصابة.

تحدث عبدالله صو، عضو مجلس إدارة الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عن موقف مشاركة نجم الفريق ساديو ماني، في بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد إصابته الأخيرة مع فريقه بايرن ميونخ.

ماني تعرض لإصابة في أوتار الركبة خلال مشاركته مع فريقه بايرن ميونخ ضد فيردر بريمين، بالدوري الألماني وغادر المباراة في شوطها الأول.

وقال صو في تصريحات صحفية: " مانى سيغيب عن مواجهة السنغال الأولى ضد هولندا بكأس العالم، وعلينا تقبل الأمر وإيجاد الحلول البديلة، لدينا 25 لاعب بالقائمة".

وتابع: " لم نتمنى حدوث ذلك، ولكن هذا أصبح واقع، وسنتعامل معه".

ورغم قوة الإصابة، ولكن من المتوقع أن يشارك ماني مع السنغال في بعض المباريات، اذا تأهلوا للدور المقبل للبطولة وليس قبل ذلك.

ويقع منتخب السنغال، في المجموعة الأولى مع منتخبات قطر وهولندا والإكوادور.

ويعتبر ماني، أبرز نجوم منتخب السنغال، وسبب أساسي في تأهلهم لكأس العالم على حساب منتخب مصر، وغيابه سيشكل أزمة كبيرة لهم.

وكان زميل ماني السابق في ليفربول، محمد صلاح، قد غاب أيضًا عن المشاركة الأولى في كأس العالم الماضية ضد أوروجواي بسبب الإصابة لكن حضر في مباراتي روسيا والسعودية.