على طريقة "شاهد ماشفش حاجة" .. الجورب الضيق يستبب في بكاء حارس أوساسونا!

واقعة غريبة في الدوري الإسباني.

شهدت مباراة ديبورتيفو ألافيس أمام نظيره أوساسونا في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني واقعة غريبة للغاية عندما بكى الحارس سيرخيو هيريرا بالرغم من فوز فريقه بهدفين نظيفين.

هيريرا لعب مباراة كبيرة وأنقذ مرمى فريقه من هدف محقق في الشوط الأول كان ليعادل النتيجة لصالح ألافيس فريقه الأسبق.

لكنه سقط عدة مرات وقام الحكم بإشهار البطاقة الصفراء في وجه بتهمة إضاعة وقت المباراة، لكن اتضح لاحقًا أنه يعاني من مشكلة في الساق بالفعل.

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بكاء هيريرا كان للسبب الأغرب كما كان وضع شخصية سرحان عبد البصير في مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" للفنان عادل إمام، عندما بكى في السنيما وحاول الجميع أن يرضيه لكنه في النهاية كان يعاني من ضيق حذاؤه.

وقال هيريرا في تصريحات مع "دازون": "في موقف آخر كنت لأعطل اللعب، لكن لم تكن تلك هي نيتي، لقد كنت لاعبًا في ألافيس من قبل، لذلك لم اتعمد إهانتهم، لو كان الأمر يتعلق بي لما كنت طلبت التغيير".

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وأضاف: "لقد كنت أشكو طوال الموسم من ضيق الجورب، هو يضع الكثير من الضغط على ساقي، ومع الحرارة وقلة المياه دفعت ثمن هذا اليوم".

جدير بالذكر أن أوساسونا يحتل في الوقت الحالي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني بعشر نقاط بعد مرور ثماني جولات.