على شاكلة نيوكاسل؟ فرج عامر يكشف عن سعيه لشراء نادٍ إنجليزي

يبدو أن أملاك العرب في الدوري الإنجليزي مرشحة للازدياد

أتم صندوف الاستثمار السعودي شراء 80% من نادي نيوكاسل الإنجليزي، ليُصبح النادي الثاني في الدوري الإنجليزي بعد مانشستر سيتي المملوك للعرب، ويبدو أن "أملاك العرب" في البريميرليج مرشحة للزيادة خلال الفترة القادمة.

رجل الأعمال والصناعة المصري "فرج عامر" كشف عن سعيه سابقًا لشراء نادٍ في إنجلترا، مشيرًا خلال تصريحاته لقناة الأهلي عن تراجعه عن تلك الفكرة لسبب واحد.

وأوضح أن هذا السبب هو حبه وتعلقه بنادي سموحة الذي يتولى حاليًا منصب رئيس مجلس إدارته، إذ قال "كانت هناك فكرة لشراء نادٍ في إنجلترا، لكني لم أمضي قدمًا في هذا الأمر وتراجعت عنه بسبب نادي سموحة".

أضاف "لا أستطيع أن أمتلك عقلين وقلبين، لن أستطيع العمل مع أي نادٍ آخر غير سموحة إلا إن رفض أعضاء النادي وجودي، عقلي وفكري مع نادي سموحة وأنا أحب هذا النادي وأقاتل لصالحه".

يُشار إلى أن نادي سموحة صعد للدوري المصري الممتاز موسم 2010-2011 ولم يهبط مجددًا لدوري الدرجة الأولى، وقد تطور كثيرًا في السنوات الأخيرة ونجح في الحصول على وصافة الدوري موسم 2013-2014، وقد تأهل لنهائي كأس مصر مرتين عامي 2014 و2018 لكنه لم يستطع التتويج باللقب.