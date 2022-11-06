على خُطى ميسي .. مبابي يغادر الميدان ويثير القلق قبل المونديال

السبب وراء مغادرة مبابي مباراة لوريان!

أثار كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان القلق في قلوب الشعب الفرنسي، بعدما خرج بديلًا من مواجهة نادي العاصمة الفرنسية مع لوريان بسبب تعرضه للإصابة، ليسير على خُطى ليونيل ميسي زميله الذى يغيب عن فريقه كذلك بداعى الإصابة.

وكشفت شبكة "آر إم سبورت" الفرنسية أن مبابي اضطر لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 85، بسبب شعوره ببعض الانزعاج في العضلة الضامة.

وأفادت الشبكة الفرنسية أن اللاعب الفرنسي الدولي ترك ميدان المباراة واتجه إلى غرفة الملابس رفقة الطاقم الطبي من أجل فحصه، بعد الإصابة التي ضربته قبل 14 يومًا من انطلاق مونديال قطر وقبل ثلاثة أيام فقط من إعلان ديدييه ديشان قائمة الفريق.

وصرح كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان عن إصابة مبابي قائلًا:"لا شيء جاد لقد بذل مجهودًا وكان متعبًا، من الأفضل بكثير أن تطلب الخروج من البقاء في الملعب والغياب تمامًا".

وحقق الفريق الباريسي انتصارًا آخرًا في الدوري الفرنسي بفوزه على لوريان 1-2 على ملعب بينوا باستيان بفضل أهداف نيمار ودانيلو بيريرا.