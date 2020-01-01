على خطى نظام كريستيانو الغذائي وعاشق لإبراهيموفيتش، و10 حقائق قد لا تعرفها عن نجم دورتموند هالاند

نجم النرويج كان يُمكنه اللعب للمنتخب الإنجليزي، وربما لم يكن مفاجئًا في ضوء سرعته وقوته أنه يأتي من عائلة من الرياضيين

1. كان يُمكنه اللعب لإنجلترا

كان والده ألف إنج هالاند يلعب في ليدز يونايتد عند ميلاد نجله، وبالتالي كان بإمكان نجم بوروسيا دورتموند أن يختار اللعب مع المنتخب الإنجليزي بسبب ولادته في مدينة يوركشاير.

لكنه اختار أن يسير على خطى والده، مما حيث ظهر مع النرويج لأول مرة ضد مالطا في 5 سبتمبر 2019.

2. مثل الأب ، مثل ... الأم؟

ليس والد هالاند هو الرياضي السابق الوحيد في العائلة، فوالدته هي جري ماريتا، بطلة السباعي في النرويج.

3. لديه رقم قياسي عالمي في الوثب

نعم ما قرأته صحيح. يحمل هالاند رقمًا قياسيًا عالميًا في الوثب الطويل من وضعية الثبات في فئة أقل من 5 سنوات، حيث قفز 1.63 متر في عام 2006.

4. بدأ مسيرته كجناح

قد يكون هالاند من بين أفضل المهاجمين الصرحاء في العالم في الوقت الحالي، لكن بدايته في الفريق الأول - وهو في سن الخامسة عشر - كانت في مركز الجناح الأيسر مع نادي برين النرويجي.

5. رفضه هوفنهايم

في عام 2016 خضع اللاعب لفترة اختبار مدتها أسبوع مع نادي هوفتهايم في الدوري الألماني، وفشلت الصفقة بسبب طلباته المالية.

المزيد من الفرق

أراد هالاند 5000 يورو شهريًا، في حين كان الحد الأقصى للأجور في هوفنهايم لتلك الفئة 2000 يورو.

6. يوفنتوس آراد ضمه في 2018

لم يكن يوفنتوس راغبًا في ضم هالاند هذا الشتاء فحسب، بل حاول ضمه في 2018 بحسب ما عرفه مراسل جول في وقت لاحق.

7. البند الجزائي 75 مليون يورو

وفقًا للتقارير الواردة في ألمانيا، يوجد لدى هالاند بند جزائي بقيمة 75 مليون يورو سيتم تفعيله في العقد في بداية عام 2021.

8. يحتفل مثل محمد صلاح

عقب هدفه في مباراة باريس سان جيرمان احتفل هالاند بطريقة اليوجا مثلما كان يفعل محمد صلاح وأنطوان جريزمان.

وقد اشتهر بهالاند ، الذي اشتهر بصلاح صلاح - وربما أنطوان غريزمان - على غرار اليوغا ، والذي تظاهر كثيرًا بعد افتتاح التسجيل ضد باريس سان جيرمان.

9. استنساخ النظام الغذائي لرونالدو

كشف والد هالاند مؤخرًا أن ابنه استنسخ نظام كريستيانو رونالدو الغذائي الصارم بعد سماعه باتريس إيفرا يتحدث عن الأكل في منزل نجم يوفنتوس.

كشف إيفرا، صديق قائد البرتغال منذ زمن طويل، أن رونالدو لم يقدم له سوى السلطة والدجاج الأبيض العادي والماء - لا مشروبات أو عصير غامض - عندما عزمه في إحدى المرات، وهذا النظام هو الذي يجعل رونالدو بمثل هذه الحالة البدنية المميزة حتى وهو يبلغ 35 عامًا.

10. أيقونته هو زلاتان إبراهيموفيتش

قد يكون زلاتان شخصية مثيرة للجدل مقارنة بهالاند المعتدل والهادئ، لكن النرويجي كشف أن الهداف السويدي هو بطله وأيقونته، حيث مؤخرًا" إنه يعجبني بسبب الطريقة التي أصبح بها قويًا، أسلوبه في اللعب - وهو إسكندنافي لذا فهو أحد أيقوناتي! "

الأغنية المفضلة

عندما يتعلق الأمر بقائمة الأغاني المفضلة لهالاند، فهناك أغنية واحدة تبرز دائمًا: نشيد دوري الأبطال.

قال هالاند "أنا أستمع إليها منذ أن كنت طفلاً". "انها أغنيتي المفضلة."