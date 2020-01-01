على خطى فرنسا.. وزير الرياضي الإيطالي يلمح لإلغاء الموسم

هل يُلغى الدوري الإيطالي على خطى الفرنسي؟

لمح وزير الرياضة الإيطالي فيتشينزو سبادافورا إلى احتمالية إلغاء السيري آ هذا الموسم على خطى ما حدث بالنسبة للدوري الفرنسي.

وكان الدوري في فرنسا قد تم إلغاؤه بالنسبة للموسم الحالي، وتبقى فقط أن يقرر الاتحاد الفرنسي هل سيعتبر متصدر البطولة بطلًا أم لا في مايو المقبل.

وعلى ذلك، تتزايد المخاوف في بقية الدول الأوروبية بخصوص احتمالية عدم استكمال الموسم بسبب استمرار فيروس كورونا الجديد في التفشي.

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وحول ذلك، قال وزير الرياضة الإيطالي سبادافورا إن الجميع يحاول البحث في السبل المتاحة من أجل استكمال الموسم الحالي بما لا يضر بصحة الناس.

وأضاف: "لم نتوصل حتى الآن إلى تاريخ محدد من أجل استئناف منافسات الدوري الإيطالي، وكل من الأحاديث حول ذلك عارية تمامًا من الصحة"

وتابع: "هذه الأكاذيب تنشر دائمًا من أجل وضع ضغط أكبر على الحكومة، وأقول مرة أخرى لهؤلاء الذين لا يقدرون الوضع الحالي إن الوضع قد تغير"

وأردف: "كل شيء ممكن ولا يمكننا استبعاد أي من الاحتمالات، نحن نريد أن تعود التدريبات في الرابع من مايو المقبل وفق ما هو مقرر"

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وأكمل: "بالطبع في حال تبين أنه من الصعب عودة النشاط وأن ذلك سيشكل خطرًا على صحة أو حياة اللاعبين والجماهير فإن ما حدث في فرنسا سيكون هو البديل"

يذكر أن رابطة اللاعبين الإيطاليين قد رفضوا الامتثال للقرار الحكومي والذي يطالب الأندية بعودة التدريبات في الرابع من مايو المقبل.