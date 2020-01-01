أخبار إنتر اليوم | إنتر يخطط لضم كافاني وأوباميانج

ما جديد النيراتزوري هذا الصباح؟

محاولات من إنتر للتعاقد مع إدينسون كافاني من باريس سان جيرمان وإمكانية عودة أوباميانج إلى الدوري الإيطالي في أخبار إنتر اليوم 28 إبريل 2020.

كافاني يقترب من إنتر

كشفت التقارير الصحفية عن رغبة إنتر في التعاقد مع إدينسون كافاني ليكون خليفة لاوتارو مارتينيز القريب من برشلونة.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن كافاني سوف يرحل عن باريس بنهاية الموسم الجاري والمفاوضات بينه وبين أتلتيكو مدريد توقفت ولذلك سيكون الخيار الأقرب.

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كما أنّ دريس ميرتنز، مهاجم نابولي، قد ينضم لتشيلسي وأوليفييه جيرو مدد عقده مع البلوز.

أوباميانج خيار مثالي لإنتر

التقارير الصحفية أكدت أنّ بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم آرسنال، هو الخيار الأول للنيراتزوري لخلافة لاوتارو.

وفي حال لم يجدد الجابوني عقده مع الجانرز، فإنّ إنتر سيكون من أبرز المرشحين لضمه.

موراتي ينصح بضم هالاند

نصح رئيس نادي إنتر السابق، ماسيمو موراتي، إدارة النيراتزوري بالتعاقد مع إيرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند.

موراتي أشار إلى أنّ هالاند وكيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، هما مستقبل الهجوم في العالم ولكنّه يفضل جلب هالاند.

سانشيز يحتفل بمرور 14 عامًا على انضمامه لمنتخب تشيلي

احتفل أليكسيس سانشيز، لاعب إنتر، بمرور 14 عامًا على أول مباراة دولية له مع منتخب بلاده وكان ذلك يوم 27 أبريل 2006.

لاعب إنتر يقترب من الانضمام إلى فناربخشه

كشفت التقارير الصحفية عن اقتراب كوادو أسامواه من الرحيل عن صفوف إنتر خلال سوق الانتقالات المقبلة.

ومن المتوقع انضمام اللاعب إلى فناربخشه التركي أو واتفورد الإنجليزي.