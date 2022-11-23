على خطى بيليه .. جافي أصغر لاعب يسجل في كأس العالم منذ 1958!
يبدو أن جافي نجم نادي برشلونة، كان على موعد مع رقم قياسي مميز للغاية، بعدما سجل هدفًا لصالح منتخب إسبانيا في شباك كوستاريكا، خلال مباراة الفريقين في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2022.
منتخب إسبانيا حقق فوزًا عريضًا على كوستاريكا بسبعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد الثمامة لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022.
وبعدما سجل داني أولمو، وماركو أسينسيو، وفيران توريس هدفين، جاء الدور على جافي في الدقيقة 75 من عمر المباراة، ليسجل هدفًا في غاية الروعة بتسديدة مذهلة من داخل منطقة الجزاء.
شبكة "أوبتا" للإحصائيات كشفت عن رقم مميز للغاية أصبح من نصيب جافي بسبب هدفه في مرمى كوستاريكا، حيث أصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ كأس العالم منذ بيليه في 1958.
ملخص مباراة إسبانيا وكوستاريكا | إسبانيا تقسو على كوستاريكا بسباعية نظيفة— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 23, 2022
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وجاء في تغريدة نشرها حساب الشبكة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "بعمر 18 عامًا و110 أيام، بابلو جافي هو أصغر لاعب يسجل في كأس العالم منذ ثنائية بيليه ضد السويد في يونيو 1958، بعمر 17 عامًا و249 يومًا، نجم".