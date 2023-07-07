"على بُعد ساعتين من منزلي!" .. ساري يُعلن عن سبب رفضه العروض السعودية

تعرف على سبب رفض ساري العروض السعودية التي وصلت له

كشف المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق لاتسيو الإيطالي، عن سبب عدم قبوله العروض السعودية التي وصلت له خلال الفترة الماضية.

ساري تولى تدريب العديد من الأندية، أبرزها إمبولي ونابولي ويوفنتوس ولاتسيو بالدوري الإيطالي، بجانب تجربته مع تشيلسي الإنجليزي.

وقال ساري خلال تصريحات لموقع "سبورت إيطاليا": "تلقيت عروضًا سعودية، ولكنني أشعر بالسعادة في لاتسيو، ولذلك لا فائدة للحديث عن المال إذا لم أعد سعيدًا في غضون بعض السنوات".

وأضاف: "أنا على بُعد ساعتين بالسيارة من المنزل، ولذلك ليس لدي سبب للموافقة على العروض السعودية التي وصلت لي خلال الفترة الماضية".

واختتم ساري تصريحاته، متفهمًا موافقة المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي على الانتقال إلى الهلال، حيث أكد على أنه من الصعب رفض الحصول على 90 مليون يورو لمدة 3 سنوات،