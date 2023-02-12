على الطريقة السعودية .. جمهور ريال مدريد يرد على فيدال

جمهور ريال مدريد يقتبس الطريقة السعودية للرد على لاعب برشلونة السابق.

قامت جماهير ريال مدريد بالسخرية من أرتورو فيدال لاعب وسط فلامنجو على طريقة الجمهور السعودي في كأس العالم 2022.

ورفع أحد الحاضرين لتشجيع ريال مدريد أمام الهلال خلال مواجهة نهائي كأس العالم للأندية في ملعب الأمير مولاي عبدالله لافتة كتب عليها "فيدال وينه".

في استعادة للهتاف الشهير الذي أطلقته جماهير السعودية عقب فوز منتخب الصقور الخضراء على الأرجنتين في دور مجموعات كأس العالم 2022.

لاعب برشلونة السابق كان قد توعد ريال مدريد بالفوز عليهم في المباراة النهائية من مونديال الأندية، ولكن فريقه تعرض للإقصاء من دور نصف النهائي على يد الهلال.

يذكر أن ريال مدريد حقق الفوز على الهلال بخماسية مقابل ثلاثة أهداف ليتوج باللقب، بينما فاز فلامنجو على الأهلي برباعية لهدفين ليحصد الميدالية البرونزية.